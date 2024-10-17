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«Лейкерс» все еще могут выменять Зака Лавина

Зак Лавин остается в числе возможных целей «Лейкерс».

«Что касается имен, за которыми «Лейкерс» могут охотиться, когда Роб Пелинка наконец-то заполнит дыры в своем составе, источники в лиге продолжают указывать на Кайла Кузму из «Вашингтона», Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита из «Бруклина», Уокера Кесслера из «Юты», Брюса Брауна из «Торонто» и других.

Источники в лиге советуют следить за Заком Лавином, который хорошо сыграл в предсезонке, вернувшись после прошлогодней операции», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
возможные переходы
logoЧикаго
logoЛейкерс
logoНБА
logoЗак Лавин
logoДориан Финни-Смит
logoКайл Кузма
logoБрюс Браун
logoКэмерон Джонсон
logoУокер Кесслер
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