«Лейкерс» все еще могут выменять Зака Лавина

Зак Лавин остается в числе возможных целей «Лейкерс».

«Что касается имен, за которыми «Лейкерс » могут охотиться, когда Роб Пелинка наконец-то заполнит дыры в своем составе, источники в лиге продолжают указывать на Кайла Кузму из «Вашингтона», Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита из «Бруклина», Уокера Кесслера из «Юты», Брюса Брауна из «Торонто» и других.

Источники в лиге советуют следить за Заком Лавином, который хорошо сыграл в предсезонке, вернувшись после прошлогодней операции», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.