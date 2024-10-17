«Лейкерс» все еще могут выменять Зака Лавина
Зак Лавин остается в числе возможных целей «Лейкерс».
«Что касается имен, за которыми «Лейкерс» могут охотиться, когда Роб Пелинка наконец-то заполнит дыры в своем составе, источники в лиге продолжают указывать на Кайла Кузму из «Вашингтона», Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита из «Бруклина», Уокера Кесслера из «Юты», Брюса Брауна из «Торонто» и других.
Источники в лиге советуют следить за Заком Лавином, который хорошо сыграл в предсезонке, вернувшись после прошлогодней операции», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости