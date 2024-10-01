Зак Лавин: «Все негативное и все слухи – я оставляю это в прошлом. Сосредоточен на команде»

Зак Лавин рассказал о настрое, с которым подходит к новому сезону.

По слухам, «Буллс» хотят обменять защитника, у него напряженные отношения с главным тренером и руководством.

«Я в отличной ситуации, в отличном расположении духа. Не принимаю свое положение как должное. Все негативное, все слухи, вся драма – я это оставляю в прошлом. Сейчас я сосредоточен на команде, на прогрессе и на том, чтобы хорошо проводить время.

У меня были беседы с руководством. Они ценят меня, они проявили ко мне уважение. Собираюсь отплатить им тем же – не только в плане игры, но и в плане моего поведения. С нетерпением жду старта тренировочного лагеря», – сказал защитник.