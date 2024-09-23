Зак Лавин принял участие в большей части необязательных тренировочных сборов «Чикаго» этим летом
Зак Лавин провел активное межсезонье.
По сообщению The Athletic, защитник «Чикаго» пообщался с главным тренером Билли Донованом и пообещал, что не будет мешать развитию молодых игроков и негативно влиять на атмосферу в раздевалке.
Лавин посетил большую часть необязательных командных сборов в Майами и Чикаго, отлучившись ненадолго по личным причинам.
Ранее баскетболист запрашивал обмен из команды, но клуб не смог найти подходящее предложение. Лавин собирается активно участвовать в сезоне «Буллз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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