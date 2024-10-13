Зак Лавин: «Мне нравятся эти легкие, спокойные броски с получения»

Зак Лавин прокомментировал изменения в своей игре.

«Травмы – полный отстой, который случается. В прошлом году я отыграл 20 с чем-то матчей с переломом в ступне. Но теперь хорошо себя чувствую. Стараемся переориентировать меня на броски с получения. Мне нравятся эти легкие, спокойные броски», – заключил защитник «Чикаго».

Лавин набрал 28 очков в проигранном предсезонном матче против «Мемфиса» (121:124). Защитник реализовал 6 из 6 трехочковых бросков.