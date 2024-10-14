Айо Досунму: «Матас Бузелис – самый атлетичный игрок команды»

Матас Бузелис хорошо показал себя в тренировочном лагере «Буллз».

Партнеры по команде высоко оценили потенциал 20-летнего форварда.

«Могу с высокой степенью уверенности назвать Матаса самым атлетичным игроком команды. Джулиан Филлипс может поспорить, но Матас выше. Вы все увидите сами», – заявил Айо Досунму .

«Он очень усердно работает, и у него есть мотор. Этому не научишь. Некоторым парням сложно завестись, нужно, чтобы что-то их подтолкнуло. Он всегда готов с самого начала. Он будет становиться только лучше по мере того, как будут расти его навыки. Будет очень хорош», – заявил Зак Лавин .

«Все говорят: «Вот это мои учителя». И называют пару парней. Я стараюсь общаться со всеми, взять что-то от каждого.

Самое важное для меня – стабильность. Продолжать в одном и том же ключе, идти в одном направлении. Каждый день подчинен одной цели», – прокомментировал свою работу Бузелис.