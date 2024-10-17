Айзейя Хартенштайн пропустит как минимум один месяц из-за перелома руки

Айзейя Хартенштайн выбыл как минимум на первый месяц сезона-2024/25.

Центровой «Оклахомы» получил небольшой перелом левой руки без смещения во время предсезонного матча во вторник в Денвере. Игрок пройдет повторное обследование через пять-шесть недель.

26-летний центровой вернется в строй не раньше декабря. Это означает, что он пропустит первые 19 матчей «Тандер» в сезоне.

В межсезонье Хартенштайн перешел из «Нью-Йорка» в «Оклахому», подписав новый трехлетний контракт. В прошлом сезоне он набирал за «Никс» 7,8 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.