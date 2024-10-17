Ливио Жан-Шарль: «Время покажет, кто вбудет самым принципиальным оппонентом для ЦСКА»

Ливио Жан-Шарль высказался о самых принципиальных соперниках ЦСКА.

«Честно говоря, не знаю кто из «большой четверки» самый принципиальный соперник ЦСКА: УНИКС , «Локомотив-Кубань » или «Зенит ».

Пока только самое начало сезона. Думаю, время покажет, кто в этом сезоне будет самым принципиальным оппонентом для нас», — сказал форвард ЦСКА .