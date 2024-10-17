Ливио Жан-Шарль: «Время покажет, кто вбудет самым принципиальным оппонентом для ЦСКА»
Ливио Жан-Шарль высказался о самых принципиальных соперниках ЦСКА.
«Честно говоря, не знаю кто из «большой четверки» самый принципиальный соперник ЦСКА: УНИКС, «Локомотив-Кубань» или «Зенит».
Пока только самое начало сезона. Думаю, время покажет, кто в этом сезоне будет самым принципиальным оппонентом для нас», — сказал форвард ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
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