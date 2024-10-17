Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк: «Нам каждый раз удавалось вернуться. Именно это я бы на сегодня назвал главной чертой нашей команды»

Центровой Андрей Мартюк прокомментировал успехи «Локомотива-Кубань».

Краснодарская команда идет на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с результатом 7-0. В последней игре с «Уралмашем» первые полчаса прошли в равной борьбе.

«Каждая игра сложная по своему. Чем-то похоже на матч с «Самарой» – тут мы тоже почти весь матч отыгрывались.

Баскетбол – это игра рывков. Невозможно постоянно держать один темп: происходят замены, кто-то плохо входит в игру, кто-то набирает ритм. В этих матчах, наверное, мы отставали в счете, потому что в какой-то момент соперник делал максимальное усилие, а мы проседали. Самое главное, что нам каждый раз удавалось вернуться. Именно это я бы на сегодня назвал главной чертой нашей команды.

Серия хорошая. Главное – на ней не зацикливаться. Команда у нас сейчас в хорошем ритме, все друг друга поддерживают, атмосфера отличная. Теперь надо держать вот эту работоспособность, и чтобы все были здоровы. Впереди игры с ЦСКА , УНИКСом … да вообще, в лиге все соперники сильные, расслабляться ни с кем нельзя», – заявил Мартюк .

Центровой набрал 14 очков, 7 подборов и 4 блок-шота в матче с «Уралмашем».