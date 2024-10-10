«Баскетбол был моим спасением в жизни». Иван Лазарев отвечает на ваши вопросы

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о европейском баскетболе. Не забывайте о плюсах!

Всем привет! Это второй выпуск рубрики Q&A. В прошлой части я отвечал на вопросы своих подписчиков, а сегодня к нам пришел первый гость – экс-игрок УНИКСа, ЦСКА и других российских клубов Иван Лазарев готов ответить на ваши вопросы.

- Какой путь ты прошел для попадания в профессиональный спорт и как попал в медиа? - Путь слишком долгий, чтоб его можно было так описать в одном сообщении. Если вкратце, мне очень повезло и баскетбол был моим спасением в жизни. Учиться я не особо хотел, зависал на улице, со всеми вытекающими из этого минусами.

Когда меня взяли в Москву в спортшколу и команду Суперлиги Б, я практически ничего не умел, просто был высоким и с большим размахом рук. Было очень тяжело, потому что надо мной все смеялись, ведь я был и слабый и ничего не умел. В 15 лет там уже все вовсю играли, а я только начинал свои первые шаги. Но упорство и труд потихоньку делали свое дело. Потихоньку начало получаться и те, кто надо мной смеялись через несколько лет остались позади или вообще закончили с баскетболом. А я продолжал работать и стараться. Когда появилась возможность начал ездить в лагери и тренироваться индивидуально. Всегда работал летом. Бегал по стадиону с привязанной покрышкой на цепи, качал ноги, прыжок и так далее. Было много трудностей, я всегда был в роли догоняющего, потому что поздно начал и у меня не было базы, но я понимал, что возможно, баскетбол это мой единственный шанс в этой жизни. Сейчас я, конечно, понимаю, что это не так, но всему свое время!

Медиа не было целью, как таковой, просто всегда хотелось делиться чем-то с людьми и рассказывать истории! Сейчас это особенно актуально и на это есть запрос, но я еще давно этим занимался. Не всегда получалось, потому что то тиммейты смеялись, то тренеры негативно относились. Знал бы я тогда как все выйдет, не обращал бы на это внимания и делал и делал бы дальше. У меня это все получалось волнами. Кто бы что не говорил, а это тоже хорошо развивает. Как написание текстов, так и умение говорить на камеру. Начинаешь лучше подбирать слова, продумывать фразы и так далее. Также советую всем побольше читать, увеличивать свой словарный запас! Развиваться в темах, которые вам интересны. Если хочешь делиться с аудиторией, то тебе должно быть чем делиться, а если ты сам пуст, то кому ты будешь интересен. Хотя сейчас и такие люди могут стать популярными 😂 - В какой возраст ты сделал свой первый данк? - Как раз тогда, когда начал заниматься баскетболом. В 15 лет. - Какой рост был у тебя в 14 лет? - 198 сантиметров. - Какой матч был лучшим в твоей карьере, помнишь ли ты статистику в нем? - Лучший с точки зрения статистики не особо помню, но самым запоминающимся был дебют в Евролиге за ЦСКА. Играли в мегаспорте против Барселоны! Был нереальный настрой, помню, что тогда в старте вышли и я и Дима Кулагин, скажем так, не самый типичный стартовый состав для ЦСКА. Но мы сыграли очень хорошо, с полной отдачей! Помню базер-аллеуп от Теодосича на меня! Мурашки, пульс, арена орет, тиммейты орут! Чистый кайф! Игру мы выиграли, я забил 6 очков и взял 4 подбора. - Какого было играть в Самаре? - Город замечательный, люди замечательные! В Самаре я начал свой влог, поэтому этот город останется особенным для меня!

В баскетболе же был сильный перекос на легионеров и если бы Томас не сломал руку, у меня было бы еще меньше времени. Но когда было время, играл с кайфом. Несмотря ни на что удавалось выдавать хорошие игры. Уверен, тот состав мог попадать в плей-офф, но кое что не сложилось… - Самый жесткий (в игровом плане) игрок, против которого ты играл? - Смотря что иметь в виду под жесткостью. В Евролиге все по своему жесткие были))) большие очень сильные, маленькие очень быстрые! Самым талантливым назвал бы Теодосича. Этот человек на нереальном уровне читает игру, даже если полупешком играет. Один из лучших тиммейтов – Виктор Хряпа. Супер умный и приятный человек. Всегда помогал и подсказывал всем! Выполнял огромную работу на площадке и за ее пределами. Вот видите, игровые моменты забываются, а человеческое остается)) куда-то меня не туда понесло немного))

Если вернуться к теме жесткости – я бы назвал Костаса Каймакоглу. Он не был самым большим, но он был просто стеной, вот когда идешь в контакт, человек может отшатнуться, он же стоял как стена 😂 - Лучшие пять молодых игроков в Лиге ВТБ по твоему мнению на данный момент? - Елатонцев, Щербенев, Емченко, Мартюк, Свинин, Амосов, не знаю, что иметь в виду под молодым, но Певнева бы выделил, хорошо сейчас смотрится! - Какое ключевое качество для современного центрового можно выделить?

- Помимо габаритов, силы, скорости, обученности и тд, я бы выделил, чтение игры. Где и как занять позицию, как лучше поставить заслон, когда провалиться до конца, когда сделать шорт-рол или рескрин. Понимать откуда пойдет подстраховка на роле, будет ли дабл на обыгрыше. Очень много нюансов, благодаря которым, вы даже не будучи самым здоровым и сильным сможете приносить огромную пользу и получать игровое время. Чем ты умнее и чем лучше читаешь игру, тем меньше сил будешь тратить и в защите и в нападении.

Если говорить о прикладных навыках, то, определенно, завершения атак. Полукрюки обеими руками, завершения с другой стороны кольца любой рукой. Правильное занятие позиции и умение хорошо играть в ситуации размена. Грамотная постановка заслона, хороший рол. В идеале – средний и дальний бросок, так будет большая вариативность.

Конечно же защита на пике. Тут тоже очень важно чтение ситуации и коммуникация с партнерами по команде. Понимание против кого ты играешь. Против того, кто бьет, кто проходит и какую позицию, соответственно, занимать. - Играет ли Иван в ГТА Онлайн? Если да, то какой уровень, какая недвижимость? Играл ли в Death Stranding? - В ГТА онлайн не играю, но пятую часть прошел до конца!

Death stranding купил на днях, очень вайбовая игра, вникаю потихоньку! Все вопросы были взяты из комментариев в моем своем Телеграме. Сейчас я веду работу над Q&A с Артемом Криштоном, а уже скоро вас ждет пост со сбором вопросов игроку HOOPS Биг Сано. Подписывайтесь на телегу и ждите обновлений!

Фото: unics.ru ; instagram.com/lazarbird_4