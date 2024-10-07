Мартюк, Миллер, Тэйлор, Адамс и Доукинс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

По итогам матчей 30 сентября-6 октября в пятерку лучших вошли Андрей Мартюк и Патрик Миллер (оба – «Локомотив-Кубань »), Тони Тэйлор (УНИКС ), Брендан Адамс («Самара ») и Обри Доукинс («Пари НН»).

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