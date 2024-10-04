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Дэмиан Лиллард: «Когда люди смотрят на нас с Яннисом Адетокумбо, они не принимают в расчет сложности всей команды»

Дэмиан Лиллард объяснил медленное сыгрывание «Бакс».

«Трудно научиться сотрудничать с кем-то новым. Особенно когда ожидают, что вы сработаетесь моментально. Люди не понимают этого. Они думают, раз оба игрока хороши, значит все автоматически получится. Но надо понять, как это все сочетается со всеми другими.

Наша совместная игра с Яннисом – это одно дело, но мы должны определиться, как мы влияем на других. Есть много парней, которые должны выполнять свою работу наилучшим образом и быть успешными, чтобы команда была успешной. Когда люди смотрят на нас двоих, они не принимают в расчет сложности всего состава.

Наши отношения с Яннисом сильно улучшились за сезон. Он не слишком общительный, как и я. Со временем я научился выстраивать отношения, особенно в команде. Мы стали больше общаться, я приходил к нему в гости, мы вместе тренировались. Сейчас часто звоним, посылаем видео. Знаем, что нуждаемся друг в друге. 

Он тоже воодушевлен новым сезоном, прогрессом в нашем сотрудничестве. Теперь мы будем готовы», – заявил разыгрывающий «Милуоки».

«Бакс» закончили выступление в первом раунде плей-офф прошлого сезона. Адетокумбо пропустил финальную стадию турнира из-за травмы. Лиллард не смог принять участие во всех матчах серии.

«Индиана» обыграла «Милуоки» со счетом 4-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, SLAM NBA
logoМилуоки
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoЯннис Адетокумбо
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