Дэмиан Лиллард: «Нам с Яннисом Адетокумбо долго не удавалось начать играть в пик-н-ролл»

Дэмиан Лиллард рассказал о прогрессе во взаимодействии с Яннисом Адетокумбо.

«Мы редко оказывались в позиции для пик-н-ролла. Долгое время мы просто бегали в быстрые атаки. Или я играл изоляции, или он это делал. Мы просто никак не могли начать. Лучший способ наработать взаимодействие в пик-н-ролле – это играть много пик-н-роллов.

Дело дошло до того, что Док Риверс заставил нас просто бросать мяч друг другу на тренировке. Иногда он менял это задание на передачу мяча из рук в руки. Вся команда смеялась над нами, над тем как мы просто повторяли эти действия много раз», – признался разыгрывающий.