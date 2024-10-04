Дэмиан Лиллард: «Нам с Яннисом Адетокумбо долго не удавалось начать играть в пик-н-ролл»
Дэмиан Лиллард рассказал о прогрессе во взаимодействии с Яннисом Адетокумбо.
«Мы редко оказывались в позиции для пик-н-ролла. Долгое время мы просто бегали в быстрые атаки. Или я играл изоляции, или он это делал. Мы просто никак не могли начать. Лучший способ наработать взаимодействие в пик-н-ролле – это играть много пик-н-роллов.
Дело дошло до того, что Док Риверс заставил нас просто бросать мяч друг другу на тренировке. Иногда он менял это задание на передачу мяча из рук в руки. Вся команда смеялась над нами, над тем как мы просто повторяли эти действия много раз», – признался разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, SLAM NBA
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