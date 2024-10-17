Джулиус Рэндл провел дебютный матч за «Миннесоту»

Джулиус Рэндл восстановился после травмы плеча.

Форвард перешел в «Тимбервулвз» в это межсезонье и завершил реабилитацию. Рэндл дебютировал в матче против «Чикаго ».

На счету форварда 15 очков, 6 подборов и 5 передач за 26 минут. Рэндл реализовал 6 из 12 бросков с игры. «Миннесота » уступила со счетом 123:125.