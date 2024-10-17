Джулиус Рэндл провел дебютный матч за «Миннесоту»
Джулиус Рэндл восстановился после травмы плеча.
Форвард перешел в «Тимбервулвз» в это межсезонье и завершил реабилитацию. Рэндл дебютировал в матче против «Чикаго».
На счету форварда 15 очков, 6 подборов и 5 передач за 26 минут. Рэндл реализовал 6 из 12 бросков с игры. «Миннесота» уступила со счетом 123:125.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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