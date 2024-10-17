Лонзо Болл набрал 10 очков за 15 минут в первом матче после травмы
Лонзо Болл вернулся на игровую площадку.
В первом матче после реабилитации защитник «Буллз» набрал 10 очков, 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот за 15 минут. Болл реализовал 4 из 6 бросков с игры и 2 из 4 трехочковых.
«Чикаго» победил «Миннесоту» со счетом 125:123.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости