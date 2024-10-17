Лонзо Болл набрал 10 очков за 15 минут в первом матче после травмы

Лонзо Болл вернулся на игровую площадку.

В первом матче после реабилитации защитник «Буллз» набрал 10 очков, 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот за 15 минут. Болл реализовал 4 из 6 бросков с игры и 2 из 4 трехочковых.

«Чикаго » победил «Миннесоту» со счетом 125:123.