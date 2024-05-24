Энтони Эдвардс победил в голосовании фанатов НБА в категориях «Данк года», «Блок-шот года» и «Фотография года»

Теги Чикаго Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Демар Дерозан Кайри Ирвинг Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

НБА объявила победителей фанатского голосования в шести категориях.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс победил в категориях «Данк года», «Блок-шот года» и «Фотография года».

 Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал автором лучшей результативной передачи года.

Защитник «Далласа» Кайри Ирвинг выиграл награду за лучший «дриблинг».

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александр был признан самым стильным игроком сезона.

 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Блок-шот спорно, но постер-данки у него топовые. Муравей очень хайпанул в этом сезоне. Лига нашла таки себе ’лицо’ после обсера Джа.
+4
0
+4
Номинация "GOAT тысячелетия"
0
0
0
Номинация "сын Джордана" в этом году точно за ним.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий