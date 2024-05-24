Энтони Эдвардс победил в голосовании фанатов НБА в категориях «Данк года», «Блок-шот года» и «Фотография года»
НБА объявила победителей фанатского голосования в шести категориях.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс победил в категориях «Данк года», «Блок-шот года» и «Фотография года».
Форвард «Чикаго» Демар Дерозан стал автором лучшей результативной передачи года.
Защитник «Далласа» Кайри Ирвинг выиграл награду за лучший «дриблинг».
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александр был признан самым стильным игроком сезона.