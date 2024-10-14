Джулиус Рэндл дебютирует за «Миннесоту» в предсезонном матче с «Чикаго»
Джулиус Рэндл вернется на паркет в среду.
Форвард пропустил вторую половину прошлого сезона НБА из-за травмы плеча. В межсезонье Рэндл перешел в «Тимбервулвз» в результате обмена Карла-Энтони Таунса.
Дебют баскетболиста за новую команду состоится в предсезонном матче против «Чикаго» в среду (по местному времени).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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