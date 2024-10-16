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Яннис Адетокумбо: «Если не выиграем чемпионат, меня могут обменять»

Яннис Адетокумбо заявил, что «Бакс» проведут этот сезон под серьезным давлением.

«Да, если мы не выиграем чемпионат, меня могут обменять.

Это работа, которой мы живем. Это мир, в котором мы живем. Все. В любой момент, если мы не добьемся успеха, это может быть для нас концом. Если ты недостаточно хорошо справляешься с работой, ты уходишь», – сказал форвард «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoМилуоки
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