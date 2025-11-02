Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» сыграет с «Парижем»
2 ноября в чемпионате Франции пройдут два матча.
«Лимож» сыграет с «Монако», «Булазак» примет «Париж».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Ле-Ман – 5-1, Монако – 4-1, Виллербан – 4-2, Шоле – 4-2, Нантер – 4-2, Страсбур – 4-2, Париж – 3-2, Бурк – 3-3, Лимож – 3-3, Элан Шалон – 3-3, Булазак – 2-3, Нанси – 2-4, Дижон – 2-4, Гравлин-Дюнкерк – 2-4, Сен-Кантен – 1-5, Ле-Портель – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
