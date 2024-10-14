НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» примет «Мемфис», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут пять встреч.
«Индиана» встретится с «Мемфисом». «Клипперс» примут соперников первого раунда прошлого плей-офф «Мэверикс».
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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