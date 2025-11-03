Видео
Ви Джею Эджкомбу едва не удался данк в стиле Джа Морэнта

Новичок «Филадельфии» был близок к мощному хайлайту.

Во встрече с «Бруклином» Эджкомб хотел вколотить постер-данк через Ника Клэкстона, но мяч угодил в заднюю дужку.

По итогам встречи на счету 3-го номера драфта-2025 16 очков, 2 подбора, 3 передачи и 3 перехвата, «Сиксерс» разгромили «Нетс» – 129:105.

