Ви Джею Эджкомбу едва не удался данк в стиле Джа Морэнта

Новичок «Филадельфии» был близок к мощному хайлайту.

Во встрече с «Бруклином » Эджкомб хотел вколотить постер-данк через Ника Клэкстона , но мяч угодил в заднюю дужку.

По итогам встречи на счету 3-го номера драфта-2025 16 очков, 2 подбора, 3 передачи и 3 перехвата, «Сиксерс» разгромили «Нетс» – 129:105.