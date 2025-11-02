Джоэл Эмбиид: «Вам лучше начать штрафовать судей за «неприличный» жест при фиксации «блокировки», раз уж мне нельзя этого делать»

Джоэл Эмбиид раскритиковал НБА после штрафа за «неприличный жест».

Центровой «Филадельфии» получил штраф в размере 50 000 долларов за то, что лига назвала «неприличный жестом» во время игры против «Бостон».

Однако Эмбиид не остался в стороне. В ответ он отметил абсурдность ситуации, указав, что жест, за который его наказали, сильно похож на сигнал, который арбитры показывают при назначении фола «блокировки».

«Вам лучше начать штрафовать судей за «неприличный» жест при фиксации «блокировки», раз уж мне нельзя этого делать», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети X.