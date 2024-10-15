Крис Миддлтон о том, что «Бакс» не считают претендетом на титул: «Мне плевать»
Крис Миддлтон заявил, что ему плевать на скептическое отношение к «Бакс».
«Мне плевать на это.
Для меня это не имеет значения. Мне не нужна мотивация из внешних источников или откуда-то еще извне. Она исходит изнутри. Она исходит из желания быть лучшим игроком или лучшей командой. Так что все это — ожидания извне или внешний шум — на самом деле меня не беспокоят.
Единственное ожидание, которое имеет значение, находится внутри нашей раздевалки», — сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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