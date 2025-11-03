Жорди Фернандес о старте «Бруклина» (0-6): «Проблема во всем. Я делаю что-то не так, помимо защитных схем»
Главный тренер «Нетс» объяснил трудности, с которыми столкнулась команда.
«Проблема во всем. Начиная от невнимательности и заканчивая языком тела. Все это связано с энергией, и, как я уже сказал, все начинается с меня. Я прошу их играть с полной отдачей и с пониманием цели, но у нас это не получается. Значит, я делаю что-то не так, помимо защитных схем...
Эта группа отличается от всех, с которыми я работал, а мы хотим привить привычки победителей. И сейчас их у нас нет. Мы очень далеки от этого. Мы, по сути, находимся на противоположной стороне», – сказал Фернандес.
Сегодня «Бруклин» проиграл «Филадельфии» (105:129) и продлил серию поражений до шести.
