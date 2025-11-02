0

Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Фенербахче» и другие матчи

2 ноября в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Мерсин» сыграет с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Бахчешехир – 5-1, Фенербахче – 4-1, Галатасарай – 3-3, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Мерсин – 2-3, Трабзонспор – 2-3, Петким Спор – 2-3, Маниса – 2-3, Бурсаспор – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Тюрк Телеком – 2-4, Каршияка – 1-4, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
logoКаршияка
logoБююкчекмедже
результаты
logoМерсин
logoПетким Спор
logoТрабзонспор
logoФенербахче
