Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Фенербахче» и другие матчи
2 ноября в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Мерсин» сыграет с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Бахчешехир – 5-1, Фенербахче – 4-1, Галатасарай – 3-3, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Мерсин – 2-3, Трабзонспор – 2-3, Петким Спор – 2-3, Маниса – 2-3, Бурсаспор – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Тюрк Телеком – 2-4, Каршияка – 1-4, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
