Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
2 ноября в рамках чемпионата Италии пройдут пять матчей.
«Трапани Шарк» примет «Брешию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Миланом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 4-0, Виртус – 4-1, Трапани Шарк – 3-1, Дертона – 3-1, Милан – 3-1, Ваноли Кремона – 3-1, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Наполи – 2-2, Реджо-Эмилия – 2-2, Венеция – 2-2, Канту – 1-3, Варезе – 1-3, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
