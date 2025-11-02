  • Спортс
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи

2 ноября в рамках чемпионата Италии пройдут пять матчей.

«Трапани Шарк» примет «Брешию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Миланом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 4-0, Виртус – 4-1, Трапани Шарк – 3-1, Дертона – 3-1, Милан – 3-1, Ваноли Кремона – 3-1, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Наполи – 2-2, Реджо-Эмилия – 2-2, Венеция – 2-2, Канту – 1-3, Варезе – 1-3, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
