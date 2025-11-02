  • Спортс
  • Георгиос Барцокас: «Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры «Олимпиакоса» изучают на тренерских семинарах»
Георгиос Барцокас: «Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры «Олимпиакоса» изучают на тренерских семинарах»

Тренер уверен, что «Олимпиакос» будет показывать все более качественную игру.

После матча 5-го тура чемпионата Греции «Олимпиакоса» – «Ираклис» (103:87) Георгиос Барцокас поделился мыслями с прессой.

«Я не могу слишком подробно разбирать, что прошло хорошо, а что нет. Могу лишь сказать, что в среду и пятницу мы провели два напряженных матча с высокой интенсивностью, и прошло меньше 48 часов. Нам не хватало энергии и настроя, и мы хотели подойти к этой игре более расслабленно.

«Ираклис» сыграл совершенно иначе, чем в предыдущих матчах. Они хорошо пасовали и точно бросали – честь их тренеру, команда продемонстрировала отличный баскетбол. Игра получилась с большим количеством очков, блоков, красивых моментов – всего того, что хотят видеть люди, пришедшие сюда сегодня. С тренерской точки зрения, я не хочу останавливаться на этом дальше, потому что могу оправдать своих игроков».

Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры Олимпиакоса изучают на тренерских семинарах. Сейчас все зависит от химии в команде. Мы готовились с «большим» центровым из-за Евробаскета, и все это – результат работы организации. Мы будем играть все лучше и лучше», – заявил главный тренер «Олимпиакоса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
