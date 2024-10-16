Юсуф Нуркич дебютирует в предсезонке в матче против «Лейкерс»

Юсуф Нуркич сыграет в четверг в матче против «Лейкерс».

Центровой «Финикса », пропустивший предсезонку из-за травмы пальца левой руки, планирует вернуться в четверг в последнем предсезонном матче команды против «Лейкерс ».

В прошлом сезоне Нуркич набирал за «Финикс» 10,9 очка, 11,0 подбора, 4,0 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за встречу.