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Юсуф Нуркич дебютирует в предсезонке в матче против «Лейкерс»

Юсуф Нуркич сыграет в четверг в матче против «Лейкерс».

Центровой «Финикса», пропустивший предсезонку из-за травмы пальца левой руки, планирует вернуться в четверг в последнем предсезонном матче команды против «Лейкерс».

В прошлом сезоне Нуркич набирал за «Финикс» 10,9 очка, 11,0 подбора, 4,0 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса в соцсети X
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