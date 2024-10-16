Юсуф Нуркич дебютирует в предсезонке в матче против «Лейкерс»
Юсуф Нуркич сыграет в четверг в матче против «Лейкерс».
Центровой «Финикса», пропустивший предсезонку из-за травмы пальца левой руки, планирует вернуться в четверг в последнем предсезонном матче команды против «Лейкерс».
В прошлом сезоне Нуркич набирал за «Финикс» 10,9 очка, 11,0 подбора, 4,0 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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