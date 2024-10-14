«Финикс» отчислил Мамади Диаките и Мозеса Вуда
«Санз» объявили о последних изменениях в составе.
Команда отчислила Мамади Диаките и Мозеса Вуда. Последнее место в составе команды, скорее всего, останется за Фрэнком Камински.
Центровой (32 год, 213 см) вернулся в НБА из «Партизана», в котором провел года, набирая 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.
На счету Камински восемь сезонов в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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