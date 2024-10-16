Гилберт Аренас о Джейлене Брансоне: «Набирающий очки Крис Пол»

Гилберт Аренас сравнил Джейлена Брансона с Крисом Полом.

Бывший игрок НБА считает, что лидер «Никс», как и его знаменитый коллега, оказывает огромное влияние на происходящее на площадке и контролирует игру, но за счет другого умения.

«Кто такой Джейлен Брансон ? Набирающий очки Крис Пол .

Крис Пол держит все под контролем за счет своих передач... Брансон тоже не совершает глупых вещей. Забросив два трехочковых подряд, он не станет швырять мяч с 12 метров, чтобы убедить в том, что у него пошла игра. Он будет изматывать соперника, полностью используя владение», – считает Аренас .