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Гилберт Аренас о Джейлене Брансоне: «Набирающий очки Крис Пол»

Гилберт Аренас сравнил Джейлена Брансона с Крисом Полом.

Бывший игрок НБА считает, что лидер «Никс», как и его знаменитый коллега, оказывает огромное влияние на происходящее на площадке и контролирует игру, но за счет другого умения.

«Кто такой Джейлен Брансон? Набирающий очки Крис Пол.

Крис Пол держит все под контролем за счет своих передач... Брансон тоже не совершает глупых вещей. Забросив два трехочковых подряд, он не станет швырять мяч с 12 метров, чтобы убедить в том, что у него пошла игра. Он будет изматывать соперника, полностью используя владение», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoНью-Йорк
logoКрис Пол
logoСан-Антонио
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoДжейлен Брансон
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