Стив Керр: «У «Голден Стэйт» сейчас самая глубокая команда за время моей работы здесь»
Стив Керр признался, что еще не определился с ротацией.
«У нас 12-13 парней, и все они очень хорошие игроки. Это, пожалуй, самая глубокая команда за время моей работы здесь с точки зрения количества игроков ротации.
Мозес Муди — игрок ротации. Как я уже сказал, у нас их 12. На следующей неделе нам предстоит принять много сложных решений.
Чему я научился в этой лиге, так это тому, что не стоит о чем-то беспокоиться раньше времени. У нас еще 12 дней до матча-открытия или около того. Мы продолжим работать», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Warriors on NBCS в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости