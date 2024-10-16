0

Стив Керр: «У «Голден Стэйт» сейчас самая глубокая команда за время моей работы здесь»

Стив Керр признался, что еще не определился с ротацией.

«У нас 12-13 парней, и все они очень хорошие игроки. Это, пожалуй, самая глубокая команда за время моей работы здесь с точки зрения количества игроков ротации.

Мозес Муди — игрок ротации. Как я уже сказал, у нас их 12. На следующей неделе нам предстоит принять много сложных решений.

Чему я научился в этой лиге, так это тому, что не стоит о чем-то беспокоиться раньше времени. У нас еще 12 дней до матча-открытия или около того. Мы продолжим работать», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Warriors on NBCS в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoМозес Муди
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
92сегодня, 09:05
Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом
4сегодня, 04:43Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Оклахома» крупно обыграла «Денвер» и другие результаты
7сегодня, 04:25
Леброн Джеймс: «Понятия не имею, сыграю ли еще когда-либо в одной команде с Карри»
4вчера, 09:28
Лейкерс – Голден Стэйт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Предсезонные матчи НБА 16 октября
14 октября, 22:19Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктор Вембаньяма: «Некоторые звезды НБА не вкладывают столько труда, как я думал»
59 минут назад
🔥 Запустили фэнтези НБА! Успевайте собрать команду
сегодня, 15:00Фэнтези
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл на своей площадке «Парму», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем»
11сегодня, 14:17Live
Болельщики «Майами» подрались на трибуне после предсезонного матча с «Сан-Антонио»
сегодня, 14:04Видео
Рик Карлайл: «История покажет, что Зака Иди выбрали на драфте под низким номером»
сегодня, 13:51
Винс Картер и Трэйси Макгрэйди могут стать миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
сегодня, 13:31
«Автодор» подписал контракт с Керемом Кантером
сегодня, 13:19
Стэн Ван Ганди: «Не понимаю, что происходит в «Майами». Сейчас это снова команда уровня плей-ин»
4сегодня, 12:12
Деррик Роуз: «Джордан не стал бы тем Джорданом, которого мы знаем, если бы играл не в Чикаго»
2сегодня, 12:03
Клэй Томпсон о целях на сезон с «Мэверикс»: «Быть в порядке и помогать команде побеждать»
9сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Пашутин: «Енисей» навязал нам физическую борьбу»
25 минут назад
Йовица Арсич после победы над «Пармой»: «Сегодня играли лучше с точки зрения командного баскетбола»
30 минут назад
Стивен Эй Смит об отказе Джоэла Эмбиида от бэк-ту-бэков: «Не могу его за это ругать»
40 минут назад
«Сан-Антонио» отчислил Айзейю Миллера
сегодня, 15:14
«У «Кэвс» есть броски, рост и защита». Джон Холлинджер считает, что «Кливленд» займет 2-е место на Востоке
сегодня, 14:14
«Гораздо более редкое достижение». Виктор Вембаньяма заявил, что олимпийское золото для него важнее, чем титул чемпиона НБА
сегодня, 13:43
Тони Тэйлор обновил рекорд сезона Лиги ВТБ по передачам в одном матче
1сегодня, 12:40Видео
«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла
3сегодня, 08:57
«Вид сверху» показал, как хоккейная площадка «Мегаспорта» превращается в баскетбольную
сегодня, 08:20Видео
Евгений Богачев после матча с «Астаной»: «В среду проведем совещание. Необходимо войти в форму перед поездкой в Краснодар»
1сегодня, 07:35