Стив Керр: «У «Голден Стэйт» сейчас самая глубокая команда за время моей работы здесь»

Стив Керр признался, что еще не определился с ротацией.

«У нас 12-13 парней, и все они очень хорошие игроки. Это, пожалуй, самая глубокая команда за время моей работы здесь с точки зрения количества игроков ротации.

Мозес Муди — игрок ротации. Как я уже сказал, у нас их 12. На следующей неделе нам предстоит принять много сложных решений.

Чему я научился в этой лиге, так это тому, что не стоит о чем-то беспокоиться раньше времени. У нас еще 12 дней до матча-открытия или около того. Мы продолжим работать», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».