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Леброн Джеймс: «Понятия не имею, сыграю ли еще когда-либо в одной команде с Карри»

Леброн Джеймс не знает, станет ли снова одноклубником Стефа Карри.

«Понятия не имею», – сказал форвард «Лейкерс» перед двумя предсезонными матчами против «Уорриорз».

Джеймс и Карри минувшим летом объединились в сборной США и стали олимпийскими чемпионами Парижа.

«Я понимаю, что Стеф сделал для нашей игры. Понимаю, что он сделал для своей организации, для сообщества, для людей по всему миру. Ценю его подход к игре и то, какой он человек. Какой он семьянин. Какой он муж, отец, сын.

Здорово, когда испытываешь такое уважение к человеку и можешь быть рядом с ними каждый день, наблюдать, как он работает и как относится к своему делу. Это круто. Ты можешь оценить все это, не принимать как должное», – заявил Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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