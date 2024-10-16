«Извините, я отвлекся». Тайлер Хирро обратил внимание на драку болельщиков на трибуне во время интервью
Болельщики «Майами» подрались на трибуне после матча с «Сан-Антонио».
Защитник «Хит» Тайлер Хирро в этот момент давал послематчевое интервью.
«Извините, я отвлекся. С ума сойти, что там происходит!», – произнес баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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