Бронни Джеймс, Джордан Пул и Алекс Сарр делят 2-е место по худшему показателю «плюс/минус» в предсезонных матчах

Бронни Джеймс неудачно начал выступление за «Лейкерс».

Новичок клуба из Лос-Анджелеса («-40») делит второе место среди игроков с худшим показателем «плюс/минус» с баскетболистами «Вашингтона » Джорданом Пулом и Алексом Сарром (среди тех, кто провел минимум 3 матча).

Антирекорд этого сезона пока принадлежит Джону Кончару из «Мемфиса » с результатом «-48».

За 3 матча Бронни Джеймс набрал 2 очка, реализовав 1 бросок с игры из 11.

«Лейкер », «Вашингтон» и «Мемфис» провели по три предсезонных встречи и идут с результатом 1-2.