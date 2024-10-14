Бронни Джеймс, Джордан Пул и Алекс Сарр делят 2-е место по худшему показателю «плюс/минус» в предсезонных матчах
Бронни Джеймс неудачно начал выступление за «Лейкерс».
Новичок клуба из Лос-Анджелеса («-40») делит второе место среди игроков с худшим показателем «плюс/минус» с баскетболистами «Вашингтона» Джорданом Пулом и Алексом Сарром (среди тех, кто провел минимум 3 матча).
Антирекорд этого сезона пока принадлежит Джону Кончару из «Мемфиса» с результатом «-48».
За 3 матча Бронни Джеймс набрал 2 очка, реализовав 1 бросок с игры из 11.
«Лейкер», «Вашингтон» и «Мемфис» провели по три предсезонных встречи и идут с результатом 1-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketballforever
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