Лэндри Шэмет травмировал руку в предсезонном матче с «Хорнетс»

Лэндри Шэмет получил травму в предсезонной игре с «Шарлотт».

Защитник «Никс» повредил правую руку в третьей четверти, когда пытался помешать сопернику исполнить лэй-ап.

Как сообщил инсайдер Йен Бегли, Шэмет отправился в раздевалку, испытывая «сильную боль».

В первых четырех предсезонных матчах «Нью-Йорка » Лэндри в среднем набирал 10,7 очка за игру. Во вторник на его счету 8 очков и 2 подбора.