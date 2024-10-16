Лэндри Шэмет травмировал руку в предсезонном матче с «Хорнетс»
Лэндри Шэмет получил травму в предсезонной игре с «Шарлотт».
Защитник «Никс» повредил правую руку в третьей четверти, когда пытался помешать сопернику исполнить лэй-ап.
Как сообщил инсайдер Йен Бегли, Шэмет отправился в раздевалку, испытывая «сильную боль».
В первых четырех предсезонных матчах «Нью-Йорка» Лэндри в среднем набирал 10,7 очка за игру. Во вторник на его счету 8 очков и 2 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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