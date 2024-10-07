Демаркус Казинс дебютировал в Мировом туре ФИБА 3х3

Демаркус Казинс впервые сыграл в Мировом туре ФИБА 3х3.

В начале октября знаменитый экс-центровой НБА выступил за китайскую команду из Уси, турнир прошел в этом же городе.

34-летний Казинс помог своей команде дойти до полуфинала. Он набрал 46 очков в четырех играх и занял второе место по эффективности (50,4).