Демаркус Казинс дебютировал в Мировом туре ФИБА 3х3
Демаркус Казинс впервые сыграл в Мировом туре ФИБА 3х3.
В начале октября знаменитый экс-центровой НБА выступил за китайскую команду из Уси, турнир прошел в этом же городе.
34-летний Казинс помог своей команде дойти до полуфинала. Он набрал 46 очков в четырех играх и занял второе место по эффективности (50,4).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
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