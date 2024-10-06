Кобе Брайант в конце карьеры пытался объединиться с Дуэйном Уэйдом и Ламаркусом Олдриджем
По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, бывшая звезды «Лейкерс» Кобе Брайант в конце карьеры хотел объединиться с Дуэйном Уэйдом и Ламаркусом Олдриджем, а также настоятельно просил фронт-офис выменять Демаркуса Казинса.
«Брайант в последние несколько сезонов пытался уговорить «Лейкерс» усилить команду вокруг него и привлекал в нее свободного агента Ламаркуса Олдриджа, звезду «Майами» Дуэйна Уэйда, а также призывал выменять звезду «Сакраменто» Демаркуса Казинса», — пишет Шелберн.
В межсезонье 2015 года «Лейкерс» провели две встречи с Ламаркусом Олдриджем. Позже тот признался, что хотел присоединиться к «Лейкерс», но его оттолкнули предложения фронт-офиса клуба.
В итоге Олдридж присоединился к «Сан-Антонио», а Брайант завершил карьеру после сезона-2015/16.
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