Демаркус Казинс: «Больше не собираюсь убеждать ребят из НБА, что могу играть»

Демаркус Казинс заявил, что не будет доказывать клубам НБА свою профпригодность.

«Я больше не собираюсь пытаться убедить этих ребят. Все знают, что я делаю для своей команды на площадке. В этом смысле все доказано.

Если бы вы действительно хотели узнать, кто я, то потратили бы время, чтобы разобраться с этим вопросом, вместо того, чтобы слушать кого-то другого. Я уже не пытаюсь достучаться.

Если появится подходящий вариант, я его рассмотрю, но убеждать больше никого не буду», – заявил 34-летний центровой.

Казинс провел в НБА 12 сезонов. Последний раз он играл в лиге за «Денвер» в сезоне-21/22.