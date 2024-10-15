«Джини, дай мне еще один шанс». Дуайт Ховард попросился в «Лейкерс»

Дуайт Ховард попросился назад в «Лейкерс».

Знаменитый центровой пообщался с владелицей «озерников» Джини Басс в новом выпуске своего подкаста.

Он заявил, что находится в хорошей форме и пропел «Джини, дай мне еще один шанс».

В 2020 году Ховард стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс ». По словам баскетболиста, его очень расстроило, что калифорнийцы не предложили ему продление контракта в последовавшем за этим межсезонье.

Басс утверждает, что «Лейкерс» предлагали продлить соглашение, но сделка сорвалась из-за недопонимания между сторонами.

В сезоне-19/20 Ховард в составе «Лейкерс» набирал в среднем 7,5 очка и 7,3 подбора за игру.