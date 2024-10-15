«Джини, дай мне еще один шанс». Дуайт Ховард попросился в «Лейкерс»
Дуайт Ховард попросился назад в «Лейкерс».
Знаменитый центровой пообщался с владелицей «озерников» Джини Басс в новом выпуске своего подкаста.
Он заявил, что находится в хорошей форме и пропел «Джини, дай мне еще один шанс».
В 2020 году Ховард стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». По словам баскетболиста, его очень расстроило, что калифорнийцы не предложили ему продление контракта в последовавшем за этим межсезонье.
Басс утверждает, что «Лейкерс» предлагали продлить соглашение, но сделка сорвалась из-за недопонимания между сторонами.
В сезоне-19/20 Ховард в составе «Лейкерс» набирал в среднем 7,5 очка и 7,3 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Above The Rim with DH 12
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