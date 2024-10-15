  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Апелляции отклонены, Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на 3-й раунд Евролиги
0

Апелляции отклонены, Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на 3-й раунд Евролиги

Дисквалификации Тарика Биберовича и Элайджи Брайанта остались в силе.

Судьи по апелляциям Евролиги официально отклонил апелляции «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса», подтвердив, что Тарик Биберович и Элайджа Брайант отбудут одноматчевые дисквалификации сегодня вечером.

Оба игрока были удалены во время недавнего матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче» за драку. В понедельник Евролига объявила об их дисквалификации на один матч, при этом Брайант также получил штраф в размере 10 000 евро, Биберович – в размере 5 000 евро.

Судьи по апелляциям подтвердил дисквалификации, лишив игроков права участвовать в матчах 3-го раунда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
дисквалификации
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
Тарик Биберович
Элайджа Брайант
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Олимпиакос» – «Милан», «Баскония» сыграет с «Реалом» и другие матчи
2сегодня, 13:10
Ален Смаилагич: «Чтобы играть в Евролиге, надо думать головой. НБА больше про акробатику»
1сегодня, 11:22
Андрей Ватутин: «Стараюсь смотреть все игры Евролиги. Ты находился там более 20 лет, отгородиться стеной было бы неправильно»
сегодня, 07:56
«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса
2сегодня, 07:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» – «Пари НН», УНИКС встретится с «Астаной»
38 минут назадLive
«Как ты тренируешься, так и играешь». Джей Би Бикерстафф запретил игрокам носить толстовки во время тренировок
45 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
сегодня, 14:22
Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Гран-Канарию», «Бурк» против «Тюрк Телекома» и другие матчи
сегодня, 14:14
Нико Харрисон: «Для чемпионства «Далласу» не хватило такого парня, как Клэй Томпсон»
9сегодня, 13:59
ESPN проявляет интерес к Дуэйну Уэйду
сегодня, 13:49
Лу Уильямс: «Тейтум на одном уровне с Дончичем, Гилджес-Александером и Йокичем»
4сегодня, 13:29
Евролига. «Олимпиакос» – «Милан», «Баскония» сыграет с «Реалом» и другие матчи
2сегодня, 13:10
Джей Джей Редик о тренировочном лагере «Лейкерс»: «Отличная энергия. Я и правда доволен нашим коллективом»
3сегодня, 12:29
Кайл Кузма уложил на паркет Бена Симмонса, а затем запустил «сквозняк»
14сегодня, 11:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Раул Нето будет выступать в Бразилии за «Пиньейрус»
37 минут назад
Трэй Янг о 9 потерях в матче с «Сиксерс»: «Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка»
3сегодня, 12:06
Владислав Емченко: «Никакого давления по поводу лидерства «Локо» не испытываю»
сегодня, 12:00
Демар Дерозан о первой встрече с Джо Джонсоном в плей-офф: «Как будто на меня налетели десять нигеров»
5сегодня, 11:56
Джейсон Терри хочет работать главным тренером
сегодня, 10:46
Гилберт Аренас считает, что «Никс» не следовало выменивать Карла-Энтони Таунса
3сегодня, 09:53
Андрей Ватутин: «Аврамович сделал большой прогресс в изучении русского языка»
сегодня, 09:05
Майкл Кайзер отказался от предложений «Енисея» и «Астаны»
сегодня, 08:41
Валерий Лиходей: «Карьеру баскетболиста пока не завершаю. Если будет что‑то интересное, готов рассмотреть предложение из Суперлиги»
сегодня, 08:18
Торин Принс взял фотоаппарат и сделал несколько снимков Янниса Адетокумбо во время матча
1сегодня, 06:56Фото