Апелляции отклонены, Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на 3-й раунд Евролиги
Дисквалификации Тарика Биберовича и Элайджи Брайанта остались в силе.
Судьи по апелляциям Евролиги официально отклонил апелляции «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса», подтвердив, что Тарик Биберович и Элайджа Брайант отбудут одноматчевые дисквалификации сегодня вечером.
Оба игрока были удалены во время недавнего матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче» за драку. В понедельник Евролига объявила об их дисквалификации на один матч, при этом Брайант также получил штраф в размере 10 000 евро, Биберович – в размере 5 000 евро.
Судьи по апелляциям подтвердил дисквалификации, лишив игроков права участвовать в матчах 3-го раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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