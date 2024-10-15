Апелляции отклонены, Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на 3-й раунд Евролиги

Дисквалификации Тарика Биберовича и Элайджи Брайанта остались в силе.

Судьи по апелляциям Евролиги официально отклонил апелляции «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса », подтвердив, что Тарик Биберович и Элайджа Брайант отбудут одноматчевые дисквалификации сегодня вечером.

Оба игрока были удалены во время недавнего матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче » за драку. В понедельник Евролига объявила об их дисквалификации на один матч, при этом Брайант также получил штраф в размере 10 000 евро, Биберович – в размере 5 000 евро.

Судьи по апелляциям подтвердил дисквалификации, лишив игроков права участвовать в матчах 3-го раунда.