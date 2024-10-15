Ален Смаилагич: «Чтобы играть в Евролиге, надо думать головой. НБА больше про акробатику»
Ален Смаилагич обозначил разницу между НБА и Евролигой.
«Возможно, Евролига не является лучшей лигой в мире. Но это самая умная лига. Чтобы играть в Евролиге, надо думать головой.
НБА это больше про акробатику. Здесь в большей степени упор на то, чтобы развлекать болельщиков», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт», который в этом сезоне представляет «Жальгирис».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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