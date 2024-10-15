Нико Харрисон: «Для чемпионства «Далласу» не хватило такого парня, как Клэй Томпсон»
Нико Харрисон считает, что «Далласу» не хватало такого игрока, как Клэй Томпсон.
«Честно говоря, после финальной серии нам казалось, что мы были близки к чемпионскому титулу. Мы знали, что мы были близки, и, я бы сказал, что для победы нам не хватило Клэя.
Мы считаем, что Клэй – это именно тот парень, который может вывести нас на вершину», – сказал генеральный менеджер «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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