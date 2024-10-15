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ESPN проявляет интерес к Дуэйну Уэйду

Дуэйн Уэйд может стать экспертом на канале ESPN.

«ESPN проявляет интерес к Дуэйну Уэйду.

Что касается их первой команды, я думаю, они дождутся Рождества, может быть, конца года, прежде чем добавят кого-то к Майку Брину и Дорис Берк. Я думаю, что они ищут кого-то вовне. На мой взгляд, Дуэйн Уэйд больше рассматривается для студийных шоу», – сказал журналист The Athletic Эндрю Маршанд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эндрю Маршанда в соцсети X
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ESPN
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