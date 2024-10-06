Дуэйн Уэйд: «Все лето 2005 года думал о том, что вернусь в финал Востока, чтобы снова сыграть с «Детройтом»

Дуэйн Уэйд.

«Мы проиграли «Детройту » в 2005-м, и нужно отдать должное «Пистонс», они были крутыми. Рип Хэмилтон, Чонси Биллапс, Шид Уоллес, Бен Уоллес, они были крутыми.

Но я сломал ребро в пятом матче, и мы проиграли в седьмом. Поэтому все лето я думал о том, что вернусь в финал Восточной конференции, чтобы снова сыграть с «Детройтом».

И мы вернулись в финал Восточной конференции и сыграли с «Детройтом». Я был полностью готов, как морально, так и физически. Мы доминировали над ними и вышли в финал», – рассказал трехкратный чемпион НБА в подкасте Энджел Риз.