Рой Хибберт: «Дуэйн Уэйд был для меня большей проблемой по сравнению с Леброном, как бы ни был хорош последний»

Рой Хибберт отдал должное Дуэйну Уэйду.

В 2013 и 2014 годах «Майами » Уэйда останавливал «Индиану» Хибберта на пути в финал НБА .

«Как бы ни был хорош Леброн Джеймс , и каким бы великим он ни был, Дуэйн Уэйд был для меня большей проблемой.

Все эти открывания вдоль лицевой оказывали на меня большое давление. Из-за Уэйда я постоянно висел на фолах. Стоит только отвернуться и посмотреть на Леброна с мячом, он тут же ускоряется, куда-то открывается. Стоит переусердствовать на подстраховке или потерять позицию, он на рывке. Да даже если не все это, все равно он уходит от вас.

Помню, как Фрэнк Фогель постоянно говорил: «Отсекайте Ди-Уэйда, как только будет совершен бросок». Но он все равно собирал подборы в атаке, делая это двумя способами: либо пользовался вашей секундной расслабленностью, либо подчищал после собственных промахов.

И вот где уровень уважения, который я испытываю к Ди-Уэйду, достигает своего максимума, потому что сам я специализировался на защите. Иногда он встречал вас у кольца и смотрел, что происходит, но большинство его блок-шотов были сделаны в ситуацяих, когда вы не видели, как он приближается. Он настигал оппонентов сзади или сбоку, будучи вне поля зрения», – рассказал экс-центровой «Индианы».