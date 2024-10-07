Андреа Тринкьери о Смаилагиче: «Пока что он играет плохо»

Андреа Тринкьери оценил уровень игры Алена Смаилагича на старте сезона.

Главный тренер «Жальгириса » раскритиковал самого высокооплачиваемого игрока команды после поражения от «Ритас » в матче чемпионата Литвы.

«Он играет плохо. Он медлителен, это проявляется во всем. Ему нужно найти свою игру и стать уже частью команды. Мы не должны его ждать», – сказал итальянец.

24-летний серб, который перешел в «Жальгирис» из «Партизана» минувшим летом, набрал 5 очков за 11 с половиной минут во время воскресного дерби.

В дебютном матче за «Жальгирис» в Евролиге против «Барселоны» в прошлый четверг Ален отыграл всего 4 с половиной минуты и не набрал ни одного очка.

Пока что в литовской лиге Смаилагич в среднем набирает 5,0 очка и 3,8 подбора за встречу.