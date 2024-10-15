Джейсон Терри хочет работать главным тренером
Джейсон Терри намерен получить должность главного тренера.
На данный момент чемпион НБА в составе «Далласа» работает в тренерском штабе «Юты».
«Я учитель, в тоже время сам продолжаю учиться. Мне нравится делиться с людьми знаниями. Я живу этим, дышу этим каждый день.
Давно понял, что мой путь после завершения игровой карьеры приведет меня к тренерской работе», – заявил Терри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости