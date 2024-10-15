Джейсон Терри хочет работать главным тренером

Джейсон Терри намерен получить должность главного тренера.

На данный момент чемпион НБА в составе «Далласа» работает в тренерском штабе «Юты».

«Я учитель, в тоже время сам продолжаю учиться. Мне нравится делиться с людьми знаниями. Я живу этим, дышу этим каждый день.

Давно понял, что мой путь после завершения игровой карьеры приведет меня к тренерской работе», – заявил Терри .