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Джейсон Терри хочет работать главным тренером

Джейсон Терри намерен получить должность главного тренера.

На данный момент чемпион НБА в составе «Далласа» работает в тренерском штабе «Юты».

«Я учитель, в тоже время сам продолжаю учиться. Мне нравится делиться с людьми знаниями. Я живу этим, дышу этим каждый день.

Давно понял, что мой путь после завершения игровой карьеры приведет меня к тренерской работе», – заявил Терри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДжейсон Терри
logoНБА
logoЮта
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