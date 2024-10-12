Джейсон Кидд: «Каждый год Джейсон Терри повышает свой статус в тренерском штабе. Однажды он станет главным тренером НБА»

Джейсон Кидд поделился мнением о Джейсоне Терри.

Бывший «лучший шестой» игрок и чемпион НБА в составе «Далласа » работает в тренерском штабе «Юты».

«Джейсон Терри был звездой в университете. Звездой в лиге. Он знает, как играть и на позиции разыгрывающего, и без мяча, и в качестве шестого игрока. У него отличная рабочая этика. Часто занимался по вечерам, работал над своими навыками. Так что он многому может научить молодежь.

Он отлично работает в «Юте». Клуб верит в его тренерские навыки. Каждый год он повышает свой статус с пятого номера на четвертый, потом на третий в штабе. Уилл Харди верит в его компетенции, однажды он получит возможность стать главным тренером.

С ним легко общаться, он любит разговаривать. Это важная часть тренерской работы», – пошутил главный тренер «Мэверикс».