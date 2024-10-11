Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы

Кейонте Джордж получил повреждение колена в предсезонном матче с «Далласом».

В начале третьей четверти 20-летний защитник поскользнулся на паркете, в результате чего растянул связки сустава.

В пятницу Джорджу предстоит МРТ-обследование. В «Джаз» считают, что он избежал серьезной травмы и будет готов к первому матчу нового сезона.

В минувшей регулярке Кейонте набирал 13,0 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.