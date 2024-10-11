Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы
Кейонте Джордж получил повреждение колена в предсезонном матче с «Далласом».
В начале третьей четверти 20-летний защитник поскользнулся на паркете, в результате чего растянул связки сустава.
В пятницу Джорджу предстоит МРТ-обследование. В «Джаз» считают, что он избежал серьезной травмы и будет готов к первому матчу нового сезона.
В минувшей регулярке Кейонте набирал 13,0 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Макмана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости