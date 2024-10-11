  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы
0

Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы

Кейонте Джордж получил повреждение колена в предсезонном матче с «Далласом».

В начале третьей четверти 20-летний защитник поскользнулся на паркете, в результате чего растянул связки сустава.

В пятницу Джорджу предстоит МРТ-обследование. В «Джаз» считают, что он избежал серьезной травмы и будет готов к первому матчу нового сезона.

В минувшей регулярке Кейонте набирал 13,0 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Макмана
травмы
предсезонные матчи
logoНБА
logoЮта
logoКейонте Джордж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клэй Томпсон дебютировал за «Мэверикс» в предсезонных матчах
247 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. 14 очков и 5 подборов Хатимуры помогли «Лейкерс» выиграть у «Милуоки», «Индиана» взяла верх над «Кливлендом» и другие результаты
18сегодня, 04:14
У Джа Морэнта «небольшое растяжение». Ожидается, что он будет готов к открытию сезона
1вчера, 14:31
Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
9 октября, 04:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Финальная серия женской НБА со следующего сезона будет играться до четырех побед
28 минут назад
Яннис Адетокумбо эффектно накрыл Леброна Джеймса
436 минут назадВидео
Клэй Томпсон дебютировал за «Мэверикс» в предсезонных матчах
247 минут назадВидео
Брианна Стюарт смазала штрафной в концовке основного времени 1-го матча финала WNBA, который мог стать победным
2сегодня, 05:49Видео
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» открыла серию против «Нью-Йорка» выездной победой в овертайме
3сегодня, 05:35
Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи
сегодня, 05:29
«Лейкерс» хотели бы усилить позицию центрового
5сегодня, 04:59
Беннедикт Матурин набрал 25 очков в предсезонном матче с «Кавальерс»
сегодня, 04:46Видео
Джей Джей Редик: «Сожалею о тоне своего февральского высказывания о Доке Риверсе»
сегодня, 04:27
НБА. Предсезонные матчи. 14 очков и 5 подборов Хатимуры помогли «Лейкерс» выиграть у «Милуоки», «Индиана» взяла верх над «Кливлендом» и другие результаты
18сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче
сегодня, 06:10Видео
«Новый Орлеан» отчислил Мэтта Райана и Адониса Армса
1сегодня, 05:19
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном
вчера, 21:23
Шарунас Ясикявичюс: «Пытаемся подписать Леброна Джеймса. Но у него контрактные обязательства перед «Лейкерс»
вчера, 20:48
Адам Сильвер: «Однажды мы снова начнем проводить матчи в Китае
4вчера, 20:21
Джонатан Мотли – MVP 3-го тура Еврокубка
вчера, 19:53Видео
69 процентов генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером в лиге
8вчера, 19:05
«Денвер» использовал опции на сезон-2025/26 в контрактах Кристиана Брауна, Пейтона Уотсона и Джулиана Стротера
2вчера, 17:07
Митчелл Робинсон планирует вернуться в строй в январе
вчера, 16:55
77 процентов генеральных менеджеров НБА строили бы новую команду вокруг Виктора Вембаньямы
5вчера, 14:42