Сергей Козин: «В Краснодаре «Самара» продемонстрировала, что находятся в отличной форме»

Сергей Козин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Самара » является серьезным соперником, клуб стал триумфатором во всех предсезонных турнирах, в которых принимал участие. Начало сезона для команды выдалось непростым: после двух поражений она сумела одержать две победы и на равных сыграла с «Локо». В Краснодаре самарцы продемонстрировали, что находятся в отличной форме: в трех из четырех 10-минуток они вели в счете, но в концовке уступили.

Мы ожидаем тяжелую игру на выезде, соперник показывает качественный баскетбол!» – заявил главный тренер «Пари НН».