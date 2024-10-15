Сергей Козин: «В Краснодаре «Самара» продемонстрировала, что находятся в отличной форме»
Сергей Козин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».
«Самара» является серьезным соперником, клуб стал триумфатором во всех предсезонных турнирах, в которых принимал участие. Начало сезона для команды выдалось непростым: после двух поражений она сумела одержать две победы и на равных сыграла с «Локо». В Краснодаре самарцы продемонстрировали, что находятся в отличной форме: в трех из четырех 10-минуток они вели в счете, но в концовке уступили.
Мы ожидаем тяжелую игру на выезде, соперник показывает качественный баскетбол!» – заявил главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости