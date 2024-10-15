0

Сергей Козин: «В Краснодаре «Самара» продемонстрировала, что находятся в отличной форме»

Сергей Козин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Самара» является серьезным соперником, клуб стал триумфатором во всех предсезонных турнирах, в которых принимал участие. Начало сезона для команды выдалось непростым: после двух поражений она сумела одержать две победы и на равных сыграла с «Локо». В Краснодаре самарцы продемонстрировали, что находятся в отличной форме: в трех из четырех 10-минуток они вели в счете, но в концовке уступили.

Мы ожидаем тяжелую игру на выезде, соперник показывает качественный баскетбол!» – заявил главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
Сергей Козин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»
10 октября, 06:22
Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»
29 октября, 06:26
Мартюк, Миллер, Тэйлор, Адамс и Доукинс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
7 октября, 08:17
Президент «Пари НН» Сергей Панов о победе над ЦСКА: «Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче!»
16 октября, 11:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» уступила «Мемфису», 18 очков и 6 передач Портера помогли «Клипперс» справиться с «Далласом» и другие результаты
1124 минуты назад
Леброн Джеймс о внимании к Бронни: «Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый»
128 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
43 минуты назад
Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
55 минут назадВидео
Кавай Ленард не сыграет в предсезонке. Участие в первом матче регулярного чемпионата под вопросом
4сегодня, 04:58
«Не слишком беспокоюсь». Пол Джордж травмировал колено в предсезонном матче
6сегодня, 04:25Видео
Эдуард Сандлер покинул пост главного тренера владивостокского «Динамо»
3сегодня, 04:11
Брэндин Подземски сломал нос и будет играть в маске
6вчера, 21:20Видео
Де’Аарон Фокс не будет подписывать трехлетнее продление на 165 миллионов долларов с «Сакраменто» в этом году
2вчера, 20:59
«Страшновато». Майк Браун отреагировал на слова Малика Монка об усталости игроков «Сакраменто»
1вчера, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Ника Ричардса
вчера, 21:30
Джулиус Рэндл дебютирует за «Миннесоту» в предсезонном матче с «Чикаго»
вчера, 20:25
«Сакраменто» обменяет Джейлена Макдэниэлса и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио»
1вчера, 20:15
Чемпионат Греции. «Промитеас» обыграл «Лаврион»
вчера, 19:43
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Ульм» с преимуществом в 33 очка
вчера, 19:40
«Финикс» отчислил Мамади Диаките и Мозеса Вуда
вчера, 19:37
Чемпионат Турции. «Дарушафака» победила «Манису»
вчера, 18:30
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» обыграл ФМП
1вчера, 18:28
Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на один матч Евролиги за драку
вчера, 17:43
Этторе Мессина о матче против «Олимпиакоса»: «Встречаемся с одним из главных фаворитов. Должны показать характер»
1вчера, 16:44