Президент «Пари НН» Сергей Панов о победе над ЦСКА: «Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче!»

Сергей Панов порадовался победе над ЦСКА.

«Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче! Это дало возможность нам завершить вчерашний матч с ЦСКА победой.

В прошлом матче мы действительно несерьезно отнеслись к сопернику, но вчера были готовы и настроены решительно! По ходу матча команда не сломалась, продолжила играть, а самое главное – выполнила все тренерские установки в концовке. Они, как вы поняли, сработали на пять с плюсом!

Поздравляю Сергея Козина c первой победой над ЦСКА, поздравляю всю команду и наших болельщиков!» – заявил Президент «Пари НН».

Нижегородский клуб прервал победную серию действующего чемпиона Единой лиги ВТБ в домашнем матче со счетом 77:75.

В прошлом туре «Пари НН» потерпел первое поражение в сезоне от «Уралмаша », позволив гостям набрать 89 очков. Главный тренер команды из Нижнего Новгорода указал на очки второго шанса и в целом проблемы в защите как главный фактор проигрыша.